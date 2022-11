Ancora code sulle autostrade della Liguria e disagi per chi rientra dal ponte di Ognissanti.

Dopo i 7 chilometri di coda di questo pomeriggio sulla A10 Genova – Ventimiglia per un incidente stradale avvenuto tra i caselli di Spotorno e Savona, in direzione Genova, si registra ancora coda, sull’Autostrada A10 tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova, per un restringimento di carreggiata.

Coda anche tra Arenzano e Voltri, sempre sull’autostrada A10, in direzione Geova e sino al bivio con la A26 Voltri – Gravellona Toce per riduzione di carreggiata per lavori.

Coda anche sull’Autostrada A7 Genova – Milano, tra Busalla e Isola del Cantone a causa del consueto restringimento di carreggiata per lavori che è in atto ormai da mesi.

Code e disagi anche sull’Autostrada A12 Genova – Livorno tra Chiavari e Genova Nervi per traffico molto intenso in direzione Genova

Si raccomanda la massima prudenza alla guida specie nei tratti dove si registrano precipitazioni.