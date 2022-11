Genova – Grave incidente, poco prima dell’alba, nel quartiere di Oregina dove un giovane, in sella ad uno scooter, è finito contro un bus che viaggiava in direzione opposta in via Napoli.

Il ragazzo, 21 anni, è stato subito soccorso e poi trasferito in ambulanza in ospedale.

Una seconda persona che viaggiava con lui in motorino se l’è cavata con qualche escoriazione e con un brutto spavento.

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il mezzo che procedeva in senso contrario.

Fortunatamente il conducente del Bus è riuscito a fermarsi senza travolgere i due giovani a terra.

Indagini della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.