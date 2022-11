Genova – La nave a vela Amerigo Vespucci arriverà nel porto genovese nella mattinata di domani venerdì 4 novembre e resterà in sosta al Porto Antico, davanti ai “Magazzini del Cotone”, fino al pomeriggio di martedì 8 novembre.

La nave scuola, eccellenza della Marina Militare e vanto della marineria italiana rappresenta da sempre un simbolo per l’Italia intera e suscita grande interesse e curiosità.

Nell’ambito della sosta saranno dunque garantite delle finestre dedicate alle visite a bordo

Queste le fasce orarie per le visite:

– Venerdì 4 novembre dalle 15:00 alle 21:00

– Domenica 6 novembre dalle 15:00 alle 21:00

– Martedì 8 novembre dalle ore10:00 alle 16:00