Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista coinvolto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente stradale all’altezza dei giardini di Quinto, in via Gianelli.

La persona era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un Suv che forse stava tentando una manovra.

Nell’impatto ha avuto la peggio il centauro che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto l’ambulanza del 118 e la polizia locale. Il motociclista è stato trasferito in ospedale mentre sono in corso le operazioni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il centauro avrebbe riportato un grave trauma cranico.