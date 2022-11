Savona – E’ andato a controllare le galline nel pollaio avendo sentito degli strani rumori ed ha trovato un falco pellegrino che era troppo debole per poter volare via.

E’ successo nell’entroterra savonese dove l’Enpa di Savona ha recuperato il maestoso rapace per poterlo nutrire e curare per poi poterlo liberare.

Il falco, debolissimo e debilitato, deve aver tentato il “tutto per tutto” cercando di cacciare una gallina direttamente nel pollaio ma è rimasto intrappolato, guardato a vista e con una certa apprensione dalle sue possibili prede.

Il proprietario dei pennuti ha sentito degli strani versi provenire dal pollaio e ha deciso di controllare permettendo poi il salvataggio.

L’animale riceverà le cure veterinarie necessarie e lauti pasti che dovrebbero rimetterlo in sesto il prima possibile per poter essere liberato senza che si abitui troppo alla presenza dell’uomo.