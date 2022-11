Genova – Grave incidente, questa mattina all’alba, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia , nel tratto tra Arenzano e Voltri, in direzione Genova.

Per cause ancora in via di accertamento un’auto ed un camion si sono scontrati e la vettura si è ribaltata più volte sulla strada, forse a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e le auto della polizia stradale e il traffico è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso.

Una donna di 50 anni è stata estratta dalle lamiere contorte del veicolo e intubata per le sue gravi condizioni e poi trasferita in elicottero all’ospedale San Martino di Genova.

Le sue condizioni sarebbero gravi.

Rallentamenti e code sull’autostrada A10 in direzione Genova