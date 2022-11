La Spezia – Quando ha visto le auto della polizia è fuggito in un bar vicino ed ha tentato di gettare 15 dosi di cocaina ma è stato fermato ed arrestato. E’ successo sabato in piazza Brin quando gli uomini dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico si sono concentrati sul quadrilatero del quartiere Umbertino, rispondendo ad alcune segnalazioni della cittadinanza.

Nel primo pomeriggio, le numerose pattuglie impiegate sono intervenute in piazza Brin chiudendo gli accessi alla zona, e l’uomo ha cercato di eludere il controllo dirigendosi a tutta velocità verso un esercizio pubblico della piazza gettando nel servizio igienico un involucro.

L’uomo è stato raggiunto e fermato dagli uomini della Volante che sono anche riusciti a recuperare l’involucro, che conteneva 15 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, oltre ad una modesta quantità di hashish.

Condotto presso gli uffici della Questura, l’uomo, residente fuori Provincia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio in attesa della convalida e del contestuale rito per direttissima previsto per la giornata di oggi.

Nella mattinata odierna, il giudice ha convalidato la misura pre-cautelare e applicato all’arrestato la misura del divieto di dimora nella provincia di La Spezia.