Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo travolto ieri sera in via Piacenza, in Val Bisagno, mentre attraversava la strada indossando un giubbotto rinfrangente di quelli per il soccorso stradale.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 ed ha causato forti rallentamenti e disagi per la circolazione in direzione centro.

Da una prima ricostruzione sembra che la persona stesse attraversando la strada e che un’auto l’abbia travolta senza accorgersi della sua presenza sulla carreggiata.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e le auto della polizia locale che hanno poi effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.