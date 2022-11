Ceriale (Savona) – Ha causato un incidente con feriti sulla statale Aurelia, nei pressi dell’abitato di Ceriale ed è fuggito senza fermarsi per prestare soccorso e accertarsi delle condizioni delle persone coinvolte. Un 30enne di Albenga è stato comunque smascherato e denunciato dai carabinieri del NORM della compagnia di Albenga che sono risaliti a lui grazie ad alcune verifiche incrociate.

L’uomo, lo scorso 28 ottobre, alle ore 23.00 circa, a bordo della sua autovettura, dopo aver avuto un incidente stradale con la conducente di una Lancia Ypsilon lungo la SS1 di Ceriale, è fuggito senza prestare soccorso.

I militari della Sezione Radiomobile, intervenuti per i rilievi dell’incidente, grazie anche alle indicazioni della giovane conducente della Lancia Ypsilon, sono riusciti a recuperare il frammento di uno specchietto di colore nero di un’autovettura tipo Mercedes, risultato poi essere stato perso nell’urto da parte dall’auto investitrice.

Incrociando da tale elemento con le dichiarazioni rese dalla vittima del sinistro stradale e con le immagini delle telecamere della viabilità cittadina, i militari sono riusciti a risalire all’individuazione dell’autovettura Mercedes di colore nero che, ancora priva di una parte dello specchietto, era stata lasciata dal proprietario per le riparazioni in una carrozzeria di Albenga.

Per tale motivo il 30enne albenganese, con precedenti di polizia anche per fatti analoghi, dopo essere stato convocato presso questi uffici, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona per i reati di omissione di soccorso, lesioni personali stradali e fuga del conducente, avendo la giovane controparte riportato una prognosi di giorni 20.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’ Autorità Giudiziaria.