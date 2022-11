Favale di Malvaro (Genova) – Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio in via Accereto, dove un anziano di circa ottant’anni è stato investito da un furgone ed è deceduto sul colpo. Sono stati immediatamente avvertiti i soccorsi e anche l’elicottero Tango ma, purtroppo, per l’uomo non c’era più niente da fare.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, per cercare di chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito dal furgone mentre il mezzo stava procedendo in retromarcia.