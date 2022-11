Sono 132 i campioni di miele presentati al “Concorso Mieli dei Parchi della Liguria – edizione 2022” e la partecipazione conferma il successo dell’iniziativa.

“La risposta degli apicoltori (70 partecipanti) – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, ai Parchi e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – ha dimostrato tutto l’affetto per questa manifestazione che, dal 1999, riconosce il loro prezioso lavoro. Quest’anno è capofila il Parco dell’Antola (http://www.parcoantola.it/) e vengono rappresentati i Parchi Naturali Regionali delle Alpi Liguri, dell’Aveto, del Beigua, di Montemarcello Magra Vara, di Portofino, di Piana Crixia e il Parco Nazionale delle Cinque Terre. La forza di questa manifestazione è proprio quella di raccontare il territorio con la sua biodiversità insieme al ruolo fondamentale degli apicoltori di mantenimento delle tradizioni e di presidio ambientale. Il miele è un prodotto preziosissimo e sottende un grande lavoro, per questo va sempre più valorizzato e sostenuto”.

Le tipologie di miele che concorrono all’edizione in corso sono: Acacia (26 unità), Castagno (31), Ciliegio (3), Erica (1), Ligustro (2), Melata di Bosco (1), Millefiori (59), Robinia (6), Tarassaco (1).

Dall’estremo Ponente del Parco delle Alpi Liguri, provengono 4 campioni, altri 9 dal Parco di Piana Crixia, ben 26 dal Parco del Beigua, 26 dal Parco dell’Antola, 25 dal Parco dell’Aveto, 14 dal Parco di Portofino, 22 dal Parco di Montemarcello e 6 dal Parco Nazionale delle Cinque Terre. I campioni sono già stati consegnati al Laboratorio Regionale per le Analisi dei Terreni e le Produzioni Vegetali di Sarzana. La prima prova selettiva consisterà, infatti, nelle analisi chimico-fisiche. Entro la fine dell’anno gli organizzatori del concorso riceveranno gli esiti.

Il Parco dell’Antola ha confermato Angelo Consiglieri, agronomo, quale responsabile tecnico della manifestazione che procederà adesso ad individuare tra gli iscritti all’Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele gli esperti che andranno a comporre le giurie per la seconda fase selettiva (analisi sensoriali).

La giornata conclusiva si terrà il giorno 26 marzo 2023 a Torriglia, presso la sede del Parco Naturale Regionale dell’Antola.