Recco (Genova) – Un incidente si è verificato poco fa lungo l’autostrada A12 Genova-Livorno nel tratto compreso tra Recco e Chiavari. Il sinistro stradale ha visto coinvolte due auto, le quali procedevano in direzione levante.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale, per chiarire le cause. Non ci sono ancora informazioni su eventuale persone rimaste ferite, mentre si registrano code e disagi alla circolazione tra Nervi e Recco.