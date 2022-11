Vento forte e precipitazioni intense dalla scorsa notte in Liguria. Una forte perturbazione sta interessando il nord Italia accompagnata da correnti molto fredde che potranno dar vita a nevicate anche abbondanti sull’Appennino.

Già da domani è però atteso un miglioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 22 novembre 2022

Tempo perturbato con precipitazioni più diffuse sul centro levante della regione accompagnate da violente raffiche di vento.

Quota neve in progressivo abbassamento sulle valli appenniniche del savonese di levante dalla nottata fino a scendere sotto i 7-800 m, in abbassamento fino a 1000 m sull’appennino di levante.

Durante la mattinata cessazione dei fenomeni a ponente, potranno rimanere attive nevicate deboli lungo il versante padano dell’appennino orientale in definitivo esaurimento nel corso del pomeriggio.

Schiarite entro la serata in estensione da ponente a levante.

Venti: prestare attenzione per burrasca forte di tramontana che irromperà su tutta regione a cavallo della mezzanotte: rinforzi fino a tempesta in mare aperto e sui valichi appennini soggetti. Rotazione a maestrale ponente dal pomeriggio su settore est teso/forte. Dalla sera generale attenuazione sull’intero arco ligure.

Mare agitato al largo per onda formata da terra, tendente a molto agitato, molto mosso a levante fuori costa e su Capo mele per onda incrociata. Si uniformerà lungo da libeccio in prevalenza agitato dal pomeriggio.

Temperature: in calo, specialmente nelle zone interne.

Costa: min +5/11°C, max +9/16°C

Interno: min -2/+3°C, max +2/8°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 23 novembre 2022

Cielo sereno, salvo il transito di alcune velature in giornata.

Venti tesi o forti da sud-ovest al largo verso Capo Corso, brezze lungo l’arco ligure.

Mare in prevalenza agitato come da avviso, moto ondoso in progressivo calo entro sera.

Temperature: in decisa ripresa, specie le massime.

Tendenza per giovedì 24 novembre 2022

Tempo soleggiato e asciutto, ulteriore recupero delle temperature.

Mare tra mosso e molto mosso.