Quattro eventi per illustrare i 50 progetti che andranno a comporre la Strategia Digitale della Regione Liguria: è la road map tracciata dal Commissario per l’Innovazione Digitale Enrico Castanini.

I primi tre eventi, il cui titolo comune è “Verso la Strategia Digitale”, si svolgeranno al Great Campus Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli (Hall palazzo A), fra le 9.00 e le 13.30, e saranno suddivisi per aree tematiche.

Il primo, dedicato a infrastrutture digitali e formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, impresa e lavoro si svolgerà mercoledì 23 novembre.

Il secondo, dedicato invece agli interventi di digitalizzazione nel campo della sanità, avrà luogo martedì 29 novembre, sempre ad Erzelli e sempre dalle 9 alle 13.30.

Per finire, giovedì 1 dicembre sarà la volta della logistica e dei servizi al cittadino, della cultura e del turismo, dell’ambiente, del territorio e dell’energia. Nel corso dei tre eventi saranno gli stessi stakeholder del territorio a presentare i progetti sviluppati grazie al lavoro dei 4 comitati coordinati dal Commissario per l’Innovazione, in una logica di recepimento degli indirizzi strategici delineati a livello regionale, nazionale ed europeo, declinati secondo le istanze provenienti dal territorio ligure.

Questi tre eventi avranno il compito di accompagnare verso l’evento conclusivo, intitolato “La Strategia Digitale: 50 progetti per innovare la Liguria” che si svolgerà il 12 dicembre ai Magazzini del Cotone di Genova, alla presenza del Presidente Giovanni Toti.

Per partecipare a uno o più degli eventi in programma, basta visitare il sito di Liguria Digitale (www.liguriadigitale.it) e cliccare, nella sezione eventi, la data prescelta. All’interno, è presente il programma dell’evento e il link per la registrazione.