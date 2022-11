Genova – Autotrada A10 Genova Ventimiglia riaperta questa mattina, intorno alle 7,30 nel tratto tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova. Sul tratto di circola con uno scambio di carreggiata dopo la chiusura del viadotto colpito ieri sera da un mezzo pesante che trasportava una grossa ruspa. Nell’impatto è stata danneggiata la struttura del viadotto e molto probabilmente andrà demolito e ricostruito.

L’incidente è avvenuto sulla viabilità extra autostradale in località Vignetta e sul caso stanno indagando le forze dell’ordine.

Ieri sera pesantissimi disagi sul tratto autostradale a causa della chiusura del tratto e l’impossibilità di attraversare il viadotto danneggiato.

Allo studio la possibilità di collocare un ponte metallico prefabbricato per consentire la riapertura del tratto in tempi brevi ma la ricostruzione del viadotto, se verrà abbattuto, sarà piuttosto lunga e determinerà altri pesanti disagi sul tratto.