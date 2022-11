Carasco (Genova) – Saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire le cause dell’incendio che ieri sera ha distrutto una decina di camion frigorifero della Marr, un’azienda per la distribuzione di generi alimentari già colpita ripetutamente, nelle sedi del ponente ligure da altri incendi di questo tipo.

Il rogo si è sviluppato ieri sera, poco prima delle 20, in località Terrarossa, nel comune di Carasco, nell’entroterra chiavarese, dove la Marr possiede un grosso deposito e dove erano pronti a partire i camion frigorifero che sono stati distrutti dalle fiamme.

Forte la preoccupazione dei residenti della zona che potevano vedere le fiamme, altissime, alzarsi dal capannone della Marr e dai furgoni posteggiati nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenute ben otto squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e Genova e successivamente le forze dell’ordine con tecnici e personale della scientifica per i rilievi del caso.

Si sospetta infatti l’attentato incendiario collegato alla malavita organizzata visto che la stessa azienda ha subito ripetutamente – l’ultimo incendio pochi giorni fa – diversi roghi in altre sedi nel ponente ligure.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni all’azienda sono rilevanti.

