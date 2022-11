Genova – Torna la Fiera di San Gottardino, nel quartiere di Molassana, e insieme alle bancarelle tornano le chiusure delle strade della zona per consentire il mercatino e le attività di intrattenimento.

Chiusa via Piacenza nel tratto che va da via Giulia De Vincenzi a Donne della Resistenza e da via G. Pezzali a via Fossato di Cicala (zona San Gottardo)

La festa e i provvedimenti del traffico iniziano alle 9 per proseguire sino alle 21.

(Foto di Archivio)