Gli effetti del temporaneo rinforzo del campo di alta pressione sul Nord Italia si faranno sentire ancora per la giornata di oggi con tempo stabile e generalmente soleggiato.

Ad inizio settimana, però, torneranno ad aumentare le nuvole e la probabilità di precipitazioni con un generale ulteriore calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 27 novembre 2022

Al mattino cieli pressoché sereni sull’intero territorio regionale, fatta eccezione per qualche nube nelle valli interne e per il transito di qualche innocua velatura.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, stratificazioni medio-alte in graduale aumento da ponente verso levante, in serata tenderanno a divenire più compatte e spesse su tutta la regione.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, possibili rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele.

Mare poco mosso sotto-costa, localmente mosso al largo.

Temperature stazionarie od in lieve calo.

Costa: min +8/14°C, max +15/20°C

Interno: min -4/+7°C, max +10/15°C (fondovalle/collina)

Lunedì 28 novembre 2022

Fino dalle prime ore del mattino molta nuvolosità sull’intera regione, in giornata non si escludono brevi piovaschi sul settore centrale ed estremo ponente.

Venti fino a metà pomeriggio deboli o moderati da sud-est a levante e da nord-est altrove, poi ventilazione in rinforzo dai quadranti nord-orientali ovunque.

Mare mosso al largo e sul bacino occidentale, poco mosso altrove.

Temperature in diminuzione.

Tendenza per martedì 29 novembre 2022

Molte nubi nelle zone interne, dove non si esclude anche qualche locale fenomeno in mattinata.

Asciutto con stratificazioni medio-alte lungo la fascia costiera

Temperature in calo, ventoso.