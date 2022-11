Genova – Ancora un grave episodio di violenza nella zona del centro storico con un ragazzo minorenne che ha denunciato alle forze dell’ordine di essere stato aggredito e derubato da due persone armate di pistola nella zona di via Mura degli Zingari.

Il ragazzo, sotto choc e ferito alla testa, è stato soccorso e sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia ai quali ha raccontato di essere stato fermato da due giovani armati di pistola che lo avrebbero malmenato e ferito per convincerlo a consegnare portafogli e telefono cellulare.

I due sarebbero scomparsi come erano arrivati.

Indagini in corso per cercare di individuare i malviventi e per chiarire come mai il giovane si trovasse nella zona che non è certo frequentatissima, specie dopo il tramonto.

Tra le ipotesi la possibilità che a colpire siano stati i componenti di una baby gang e che la vittima sia stata in qualche modo ingannata o costretta a seguire i due sino alla zona appartata.

Preoccupa l’ondata di episodi di grave violenza commessa per commettere piccoli reati come l’aggressione a pugni e calci avvenuta a Quezzi, ai danni di una donna