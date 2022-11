Genova – Torna alla sede di Music For Peace, il villaggio natalizio a sfondo benefico di “Che Stella”. Dal 7 al 23 dicembre musica, eventi, spettacoli e mercatino per la raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità per le famiglie bisognose e per le missioni di Pace dell’associazione.

Dopo l’edizione del “Che Festival” di giugno, che ha registrato 80.000 presenze nei dodici giorni di programmazione, torna l’edizione invernale con un palinsesto ricco di appuntamenti: concerti, spettacoli, sport, presentazioni di libri e l’immancabile mercatino che per l’occasione si vestirà dell’atmosfera e di speciali scenografie natalizie.

Dal 7 al 23 dicembre Music for Peace accoglierà amici vecchi e nuovi, ogni giorno dalle 14,00 alle 21,00 con un orario prolungato alle 24,00 nei giorni prefestivi e nei week end.

L’ ingresso sarà regolato come sempre dalla consegna da parte dei visitatori di generi di prima necessità, pratica che ormai contraddistingue le feste con il “Che” .

I generi di prima necessità verranno poi recapitati direttamente dagli operatori e volontari a chi ne ha bisogno, nelle missioni all’estero e sul territorio.

All’accoglienza del festival sono i volontari, motore indispensabile di Music for Peace, a ritirare e immediatamente immagazzinare quanto portato dai visitatori.

La giornata del Che Stella inizia alle 12,00 con l’apertura degli stand gastronomici e dei banchi degli artigiani. Occasione ideale per fare una pausa pranzo un po’ diversa magari raccogliendo anche ispirazione per qualche regalo di Natale. Lo spazio esterno è protetto da una copertura di conseguenza anche con la pioggia si potrà girellare fra i negozi.

Alle 14,00 hanno inizio i laboratori per le fasce di età comprese fra quattro e i diciotto anni, con laboratori teatrali, letture natalizie, workshop di scrittura creativa e gli immancabili laboratori di Cnr Arpal e WWF.

Contemporaneamente prenderanno il via le attività nel campetto: tornei di calcio, allenamenti di varie discipline sportive e prove aperte per dare la possibilità di misurarsi con sport non ancora praticati. Ne citiamo solo alcuni: cricket, rugby , frisbee , le arti marziali un po’ tutte dal kendo al kung fu.

Gli spazi deputati alle esibizioni il Solidarbus e il palco ospiteranno nella prima parte del pomeriggio esibizioni di scuole, associazioni sportive e gruppi di teatro per poi lasciare spazio alla musica.

Il legame indissolubile con la musica è nel nome stesso di Music for Peace. Come ogni anno sono stati numerosi i musicisti che hanno aderito con entusiasmo alla chiamata : da gruppi storici come gli Statuto e i Bluebeaters, alla giornata dei giovani rapper liguri. Dal reggae, al blues al jazz.

Non esistono i confini musicali, non può essere che così nel luogo che ha fatto dell’ accoglienza e dello scambio la sua cifra.

Il Che Stella è pronto ad accogliere tutti, un luogo inaspettato e reale con tanto di piazze e strade: piazzetta della pace e largo arcobaleno; la piazza dei diritti e quella delle cento culture.

Come ogni villaggio che si rispetti ci sono piccoli negozi : artigiani e ristoratori, dolci e sapori da paesi vicini e lontani.

Non mancherà neppure lo spazio dei dibattiti e delle presentazioni di libri con una pluralità di argomenti attuali, quali gli stereotipi di genere, la questione femminile,; saranno ospiti Libera contro le Mafie con un nuovo libro l’associazione Algebar col nuovo numero della rivista, e altri ancora.

Cosa raccoglie Music for Peace:

Farmacie e medicali antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici, pannolini, stampelle, sedie a rotelle, comode, deambulatori, attrezzature varie.

I farmaci devono avere scadenza a partire da gennaio 2024 e le confezioni devono essere integre.

Alimenti non deperibili: tonno, miele o marmellata, zucchero, riso, pelati, legumi, farina e biscotti.

Didattica: quaderni, penne, matite, gomme, temperini, matite colorate, pennarelli

Igiene: dentifrici, spazzolini, saponette, bagnoschiuma, saponi per bucato a mano, assorbenti

Prodotti per l’infanzia: pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, biscotti per la crescita.