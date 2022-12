Genova – Morto Augusto Ciarapica decano dei maestri gelatai genovesi e fondatore dell’omonima gelateria di via Guerrazzi ad Albaro.

A comunicarlo, sulla pagina Facebook della gelateria, i familiari che ora raccoglieranno il prestigioso testimone di 60 anni di attività in un settore dove tradizione e inventiva si sposano con l’eccellenza delle materie prime.

Ciarapica aveva iniziato giovanissimo, lavorando in una latteria-gelateria dove aveva appreso i segreti del mestiere ma poi aveva intrapreso una sua attività desiderando innovare e creare una sua personale linea. Un’idea che ha avuto successo sino a diventare un punto di riferimento e un esempio da seguire per molti altri maestri gelatai.

I funerali di Augusto Ciarapica si terranno domani, venerdì 2 dicembre alle 10 alla chiesa del Sacro Cuore di Carignano.