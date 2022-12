Genova – Ancora disagi per le sospensioni dell’erogazione dell’acqua per lavori in città

Nella giornata di martedì 6 dicembre dalle ore 8:30 alle ore 14 si svolgeranno dei lavori nelle tubature di via Monticelli, via della Zebra (dal civico 1 al 12) e via dei Giardini (dal civico 1 al 4a) che causeranno la momentanea sospensione dell’erogazione idrica.

Inoltre, come fa notare Iren, nella zona interessata sono presenti altre tubature che non verranno sottoposte ai lavori e, in caso di maltempo, questi potrebbero essere posticipati al giorno seguente.