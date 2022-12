Genova – Stava effettuando dei lavori di ristrutturazione nella sua abitazione quando ha trovato un ordigno bellico murato nel pavimento ed ha subito chiamato il 112. Momenti di comprendibile apprensione, questa sera, in via Avio, nel quartiere di Sampierdarena per il ritrovamento di un ordigno potenzialmente in grado di distruggere l’intero palazzo.

L’uomo stava lavorando al pavimento della sua casa quando, rimuovendo parte di una piastrella, ha notato uno strano oggetto dalla forma di una mina.

Spaventato ha composto il 112 e quando gli artificieri sono arrivati sono rimasti di stucco verificando che si trattava davvero di una bomba apparentemente murata nel pavimento, presumibilmente nel periodo della Seconda Guerra Mondiale.

Come sia finita la bomba nella casa dovrà essere accertato ma la presenza dell’esplosivo ha provocato la decisione dei vigili del fuoco di evacuare per precauzione l’intero edificio.

Ora si verificherà se è possibile smurare l’ordigno e disinnescarlo in un luogo sicuro o se gli artificieri decideranno di operare direttamente nell’appartamento nel timore di una esplosione.

notizia in aggioranamento