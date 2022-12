L’arrivo di correnti fredde di origine orientale porterà ad un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria con nuvole e calo delle temperature ma è tra sabato e domenica che il passaggio della prima perturbazione di dicembre porterà freddo intenso, nuvole e precipitazioni consistenti anche a carattere nevoso ed anche a quote relativamente basse.

Queste, nel dettaglio, le previsioni Meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 2 dicembre 2022

Su tutta la Liguria si prevede una nuvolosità sparsa, in genere di tipo medio-alto con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Qualche nube più compatta sarà presente sui versanti padani, ma non associata a piogge.

Venti: Deboli o moderati in prevalenza da nord-est.

Mari: Generalmente poco mosso, mosso l’estremo bacino occidentale.

Temperature: In lieve calo, sia le minime che le massime

Costa: min +4/9°C, max +10/14°C

Interno: min -5/+4°C, max +5/10°C (fondovalle/collina)

Sabato 3 dicembre 2022

Forti venti da nord sul settore centro-occidentale della costa. Nevicate sui versanti padani centro-occidentali sopra i 400-500 metri.

Cielo e Fenomeni: Su tutta la regione tempo perturbato. Piogge sparse lungo le coste, neve sopra i 400-500 metri tra Valle Stura, Orba, Erro e Bormida; sopra i 700 metri sulle Alpi liguri, oltre i 900-1000 metri sull’Appennino orientale.

Venti forti o molto forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, moderati da est altrove.

Mare molto mosso al largo e sul settore ovest, stirato sotto le restanti aree costiere.

Temperature in decisa diminuzione.

Tendenza per domenica 4 dicembre 2022

Ancora piogge sparse specie sul settore centro-orientale della regione.

Vento da nord in progressiva attenuazione e quota neve in generale rialzo.