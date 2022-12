Genova – E’ stata riaperta la via di Creto chiusa questo pomeriggio a causa di una vettura che ha improvvisamente preso fuoco.

A dare l’allarme, intorno alle 13,30, un automobilista di passaggio che ha visto del fumo che usciva dal cofano di una vettura in sosta e che poi è stata avvolta rapidamente dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le auto delle forze dell’ordine che hanno chiuso il transito sulla via per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

Gravi i disagi per le auto in transito.

La strada è stata riaperta poco dopo le 14,15