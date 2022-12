Genova – Inizio giornata difficile, nel capoluogo ligure, per una serie di incidenti e guasti.

All’alba una famigliola di cinghiali ha camminato tranquillamente in mezzo alla strada in corso Europa, in direzione ponente creando problemi e pericolo.

Intorno alle 8 un incidente stradale ha creato disagi in corso Gastaldi in direzione del centro città all’altezza ponte Terralba.

Un altro incidente stradale si è verificato tra via Peschiera e via Gropallo provocando altri disagi.

In via Felice Romani un camion è rimasto incastrato durante una manovra e la strada è stata chiusa.

Sempre in corso Gastaldi, all’intersezione con Terralba, un semaforo che resta lampeggiante crea disagi e pericolo alla viabilità della zona.

La polizia locale sta intervenendo in tutte le situazioni segnalate

notizia in aggiornamento