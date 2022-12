Moconesi (Genova) – Si è alzato in volo l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per soccorrere, questa mattina la bambina travolta da un’auto a Moconesi, nell’entroterra chiavarese.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 ma viste le condizioni gravi della piccola si è deciso per il trasporto urgente in alicottero.

notizia in aggiornamento