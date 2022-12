Genova – La rete agricola di Ortobee sbarca nel mondo della ristorazione genovese e diventa fornitore di riferimento degli chef che operano all’ombra della Lanterna.

Il circuito di aziende agricole delle colline genovesi ha ormai consolidato la sua diffusione nel campo delle consegne a domicilio di frutta, verdura e prodotti del territorio e ora si candida a diventare “fornitore ufficiale” delle cucine più attente alla qualità delle materie prime e alla territorialità dei produttori.

Anima e “motore” di Ortobee sono Davide e Matteo, due giovani che hanno scelto di lasciare posti di lavoro sicuri e redditizi per una scelta di vita diversa: tornare alla terra e all’agricoltura ma senza i compromessi che hanno trasformato le produzioni da limitate e di grande qualità e salubrità ad abbondanti, di qualità più bassa e con gli “aiutini” della chimica.

I due amici hanno acquistato alcuni terreni praticamente abbandonati a Bavari, sulle alture di Genova, e hanno iniziato a rimboccarsi le maniche riscoprendo il sapere antico dei contadini della zona e le regole che seguivano i vecchi coltivatori quando i prodotti erano davvero a km 0.

Le loro “cassette”, con prodotti rigorosamente di stagione e coltivati senza fertilizzanti chimici ed anti parassitari, hanno iniziato ad entrare nelle case dei genovesi anche grazie al sapiente uso dei social e dello story-telling senza fronzoli e senza trucchi.

Matteo e Davide hanno raccontato quasi ogni giorno il loro lavoro, tra gioie e dolori, sucessi e difficoltà, senza nascondere nulla al loro pubblico che li ha premiati con un successo crescente.

Dopo essere diventati una Rete Agricola, coinvolgendo altri produttori come loro al solo scopo di aumentare le quantità e la varietà di prodotto disponibile e dopo aver federato anche allevatori e apicoltori, Ortobee ha prima aperto una catena di punti vendita (Inseed) dove è possibile trovare i loro prodotti freschi ed ora “si lancia” nel panorama della ristorazione di qualità offrendosi come fornitori di riferimento di molti dei locali più apprezzati a Genova e provincia.

“Quando abbiamo iniziato, nella primavera del 2020, in pieno lockdown – spiegano Davide e Matteo non avremmo mai pensato che dopo neanche due anni avremmo avuto l’onore di diventare i fornitori di riferimento dei migliori ristoranti di Genova ma è grazie alla forza ed alle sinergie delle imprese agricole di Ortobee che la nostra Rete ha potuto ampliare i propri orizzonti e intraprendere con ottimi risultati anche la strada del b2b”.

“Come sa chi ci conosce, per noi la priorità è il km0 – spiegano ancora – Grazie alla collaborazione di Andrea Costa e di sua moglie Sabrina , da quarant’anni attivi nel settore ortofrutticolo e del mercato di Bolzaneto, siamo però in grado di fornire tutti i prodotti di cui necessitano i nostri clienti senza nessun limite , offrendo l’opportunità’ di un unico “referente del verde”.

I ragazzi di OrtoBee hanno dunque messo insieme capacità produttive, le rispettive conoscenze ed esperienze, ed ora sono in grado di fornire alle eccellenze della ristorazione genovese frutta e verdura di primissima qualità, garantendo ampia scelta e forniture costanti.

“Quello che non cambia, però – spiegano ancora – è il nostro modo di lavorare, ossia dare priorità a stagionalità, cultura del territorio e cura delle nostre coltivazioni e dei nostri animali. Per noi è fondamentale che sulle tavole dei nostri clienti, siano essi privati o ristoratori, arrivino prodotti di qualità, coltivati come facevano i nostri nonni. Per noi è bellissimo pensare che lo stesso pomodoro o la stessa carota possa stimolare le fantasie culinarie di cuochi per passione e, allo stesso tempo, di Chef professionisti”.

Il lavoro e l’impegno che c’è dietro a tutto questo è tanto ma i giovani imprenditori agricoli assicurano di essere molto gratificati anche dalla soddisfazione di leggere il nome di Ortobee e Inseed sui menù, vicino alle firme dei migliori chef della loro città, e di essere coinvolti in eventi culinari nei quali i loro prodotti sono protagonisti.