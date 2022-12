La Spezia – Mentre proseguono le indagini sul violento pestaggio di un tifoso del Marocco che festeggiava per la vittoria della nazionale ai Mondiali del Qatar, il sindaco Pierluigi Peracchini esprime solidarietà alla comunità marocchina.

“Ferma condanna, senza se e senza ma – ha scritto Peracchini – all’aggressione subita ai danni del ragazzo di origine marocchina e solidarietà alla sua famiglia e a tutta la comunità marocchina spezzina. Un ringraziamento alle Forze dell’Ordine per essere intervenute e vorrei esprimere piena fiducia nella Magistratura che sono certo farà luce su quanto accaduto: da parte di tutta l’Amministrazione c’è severa condanna di questo episodio come di ogni episodio di violenza. Il Mondiale in Qatar non può essere l’alibi per scatenare violenze ingiustificate e ingiustificabili, come stanno accadendo in tante parti del mondo, a sfondo razziale: il calcio è uno sport che dovrebbe unire e non dividere. Il tifo non è uno sfogo, ma un sano spirito di appartenenza.”

Il video del pestaggio, postato su un canale Telegram mostra diversi giovani che circondano un ragazzo e lo picchiano selvaggiamente ed alcuni presenti urlano diverse volte “CasaPound”

Il video è stato acquisito e sono in corso accertamenti per individuare le persone coinvolte nella rissa.

Chi avesse elementi utili può contattare anche in forma anonima le forze dell’ordine.