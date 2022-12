Millesimo (Savona) – Troppe liti e troppe violazioni delle regole della Comunità terapeutica dove stava scontando 11 anni di pena per vari reati e così un pericoloso affiliato alla Ndrangeta calabrese, torna in cella a scontare la sua pena.

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del locale comando hanno arrestato e trasferito in carcere a Genova Marassi un 49enne originario della Calabria, legato alla cosca della n’drangheta di Siderno, cui era stato concesso di scontare la pena in una comunità terapeutica per motivi di salute.

L’uomo, infatti, aveva ripetutamente violato le regole di comportamento in comunità d aveva litigato diverse volte con gli altri ospiti e la sua gestione è diventata troppo complessa per gli operatori del centro.

Da qui le numerose segnalazioni dei Carabinieri che hanno portato gli organi della magistratura a revocare il beneficio riconducendo il soggetto in carcere a Genova.