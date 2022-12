Genova – L’ondata di maltempo e le condotte di scarico con qualche problema hanno causato l’allagamento di un tratto della strada che passa sotto la Guido Rossa diretta a Cornigliano.

In particolare la rotatoria di via San Giovani D’Acri strada e l’accesso a via Tea Benedetti/varchi portuali risultano allagati e la polizia locale consente il transito soltanto ai veicoli diretti ai varchi portuali