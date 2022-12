Sanremo (Imperia) – Un incidente si è verificato la scorsa notte intorno all’1:30 in corso Mazzini quando un’auto, per cause ancora da verificare, è uscita di strada scontrandosi contro un muro.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto la conducente dalla vettura, e i sanitari del 118 che, dopo aver inizialmente curato la donna sul posto, l’hanno trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’incidente non avrebbe coinvolto altre vetture.