Genova – Ha perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi e sbattere contro un distributore di carburante. E’ successo ieri notte, intorno alle 2,30, a Dinegro.

Per cause ancora da accertare il conducente ha perso il controllo del mezzo carambolando sino a capottare. La vettura ha proseguito la sua corsa sino al distributore di benzina che si trova sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 ma fortunatamente per la persona alla guida solo un brutto spavento e lievi ferite.

Per precauzione l’automobilista è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente.