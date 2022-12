Dolceacqua (Imperia) – Intorno alle 10:30 di questa mattina si è verificato un grave incidente in via Roma nelle vicinanze del cimitero comunale, quando un’auto con a bordo un uomo di 64 anni è uscita di strada per cause ancora da verificare.

Secondo le ultime informazioni, la persona alla guida della vettura sarebbe rimasta ferita e avrebbe riportato alcune fratture, probabilmente al braccio e alla spalla.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale, i vigili del fuoco e l’elisoccorso, il quale ha trasportato il sessantaquattrenne all’ospedale Santa Corona in codice rosso.