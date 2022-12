Ventimiglia (Imperia) – E’ indagato per lesioni gravissime il nonno acquisito del bambino di appena 6 anni ricoverato al Gaslini di Genova con 8 vertebre rotte, fratture alle costole e un polmone collassato. L’uomo si era costituito ieri, accompagnato da un avvocato, spiegando di dover rendere delle dichiarazioni importanti su quanto accaduto lo scorso 19 dicembre quando il piccolo, affidato ai nonni, sarebbe scomparso per poi essere ritrovato in strada, con gravissime ferite e fratture multiple.

In un primo tempo era circolata la pista di un auto pirata che poteva averlo travolto ma poi le indagini avevano accertato che nessuna auto era passata in via Gallardi negli orari del ritrovamento e i sospetti sono cresciuti.

Inoltre la decisione dei nonni di non chiamare il 118 ma di trasportare il bambino, gravissimo, al negozio del padre, aveva suscitato altri sospetti.

Il piccolo era stato trasferito d’urgenza, in elicottero, all’ospedale Gaslini di Genova dove i medici hanno riscontrato ben 8 vertebre rotte, alcune costole fratturate, lesioni al fegato ed ai polmoni e avevano escluso l’ipotesi di un investimento.

Ora spunta l’indiscrezione di Stampa secondo la quale il bambino potrebbe essere stato picchiato selvaggiamente ma stupisce la violenza e la cattiveria con la quale ci si sarebbe accaniti su un bambino indifeso.

Il padre del piccolo, su Facebook, si augura che l’uomo, compagno della madre, marcisca lentamente in carcere mentre si attende il responso dell’interrogatorio reso davanti al magistrato che segue il caso.