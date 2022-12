Sestri Levante (Genova) – Sopralluoghi e controlli, sulla scogliera della penisola, per accertare l’entità dei danni e l’estensione della frana che si è staccata cadendo sullo storico stabilimento del Grand Hotel dei Castelli, risalente al 1925.

Geologi e tecnici della protezione civile sono al lavoro per verificare se le precipitazioni degli ultimi giorni possono essere l’unica causa del crollo, avvenuto fortunatamente quando il centro era chiuso e senza la presenza di persone.

Una grossa massa di detriti si è staccata dalla scogliera precipitandi sulle passerelle e sulla scalinata che collega lo stabilimento con la piazzola con cabine che si trova più “riparata” ed è destinata ai clienti Vip.

L’intera area è stata chiusa al pubblico dalla Capitaneria e la proprietà del Grand Hotel ha allertato alcune aziende specializzate per valutare i danni e per cercare di pianificare un intervento in grado di riportare in sicurezza i luoghi in vista della nuova stagione balneare.

I danni sono rilevanti e il pericolo di nuovi crolli non è escluso.