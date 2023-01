Genova – Lo hanno trovato riverso a terra, in arresto cardiaco, per strada nel quartiere di Pegli, nel ponente genovese. E’ mistero per il ritrovamento di una persona priva di sensi e forse vittima di un’aggressione violenta.

L’uomo, un cittadino straniero, è stato soccorso prima da alcuni passanti e poi dal 118 che lo ha rianimato e poi trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sul posto anche la polizia scientifica che sta cercando videocamere o impianti di sorveglianza che possano aver ripreso la scena aiutando a capire cosa sia successo e a individuare gli aggressori.