Taggia (Imperia) – Grave incidente intorno alle 6 di questa mattina, sul raccordo tra l’Aurelia Bis e l’autostrada A10 Genova Ventimiglia.

Per cause ancora da accertare un’auto con a bordo una persone ha perso il controllo finendo contro una massicciata.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto la persona dalle lamiere e l’hanno consegnata al personale paramedico dell’ambulanza.

La persona è stata ricoverata in codice rosso, il più grave, all’ospedale Borea.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e delle responsabilità