A Genova la Befana arriva due volte e venerdì 13 gennaio sarà al Pianacci, eccezionalmente in pieno giorno, per la distribuzione gratuita, insieme al Circolo Operaio Sestri e a GenovaSolidale, di libri e giochi per i bambini.

L’appuntamento è fissato per venerdì 13, dalle 15 alle 18, presso il Circolo Arci Pianacci, via della Benedicta 14, Cep-Pra’

L’attività del Circolo Pianacci, interrotta per lavori di adeguamento degli impiani, è ripresa e venerdì 13 è già in programma un importante appuntamento, che nasce dalla consolidata collaborazione del Circolo ARCI Pianacci con GenovaSolidale ed il Circolo Operaio di Sestri.

Un appuntamento che soprattutto per i più piccoli potrà essere vissuto come un posticipo dell’arrivo della Befana.

Saranno infatti distribuiti gratuitamente giocattoli e libri per bambini (così come si era già verificato a metà dicembre), con l’aggiunta di pacchi di spesa solidale.

Un concreto aiuto per molte famiglie che stanno vivendo situazioni di maggiore difficoltà anche a causa dei rincari che spaziano dai beni alimentari di maggiore consumo alle varie utenze.

Per eventuali informazioni si può contattare il Circolo Operaio di Sestri Ponente allo 010-6044205.