Genova – Black out totale, per tutta la notte, dei lampioni per l’illuminazione stradale nella zona di Marassi alta. Le strade sono rimaste al buio nonostante le numerose segnalazioni ai numeri di emergenza.

Gravi disagi soprattutto in viale Bracelli dove, questa mattina, gli studenti della scuola Fanciulli e i bambini dell’asilo Camoscio hanno attraversato la strada senza alcuna illuminazione e in una strada con traffico decisamente intenso.

Il guasto è scattato ieri sera e le numerose chiamate e segnalazioni non hanno modificato la situazione come altre volte è avvenuto nella zona.

Lampioni spenti, strade al buio e attraversamenti stradali ad alto rischio, in una zona dove gli incidenti stradali che vedono coinvolti i pedoni sono quasi all’ordine del giorno.

Solo poche settimane fa, davanti ai giardini Lamboglia, una madre era stata travolta con i due bambini.

Il servizio di illuminazione pubblica è stato affidato a privati dal Comune di Genova e sono numerose le segnalazioni di disservizio cui, però, non ha mai fatto seguito alcun provvedimento.