Genova – Le temperature scendono sotto lo zero e si moltiplicano, nell’entroterra genovese e sulle alture, le segnalazioni di ghiaccio sulle strade.

I mezzi spargisale sono in azione per evitare problemi alla viabilità e si attendono possibili nevicate anche a quote non troppo elevate.

Si raccomanda la massima prudenza alla guida, specie sulle strade più esposte al vento e nelle vallate in ombra.

(nella foto una strada nel comune di Mignanego)