Genova – E’ stato trasportato all’ospedale San Martino il motociclista coinvolto qusta mattina in un grave incidente stradal avvenuto nel tunnel sottopasso di via Canevari, nella zona di Borgo Incrociati.

Per cause ancora da accertare un’auto ed una moto si sono scontrate alll’interno de tunnel e ad avere la peggio è stato il motociclista.

Il giovane è stato soccorso e trasferito in codice giallo in ospedale mentre la viabilità ha subito pesanti disagi in direzione Brignole.

La polizia locale ha raccolto gli elementi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.