Genova – Sopraelevata off limits per scooter e moto nella giornata di oggi, Analogo divieto anche per mezzi telonati e furgonati a causa delle forti raffiche di vento che da ieri sera spazzano la Liguria.

Sono scattati i provvedimenti di sicurezza previsti con l’avviso di burrasca per vento forte diramato ieri da Arpal.

A Genova sono chiusi anche i Giardini pubblici e i Parchi e non è possibile recarsi nei Cimiteri.

Le raccomandazioni riguardano anche le strade interne, per possibile presenza di giaccio e per strade ed autostrade per le possibili difficoltà generate dal forte vento.