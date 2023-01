La Spezia – Aveva messo a segno diversi furti nel parking della stazione ferroviaria e nella parrocchia Santa Maria Goretti a Valdellora il 48enne fermato dalla squadra mobile della Questura di La Spezia.

L’uomo, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune della Spezia con obbligo di permanenza notturna, aveva riportato diverse condanne, a vario titolo, soprattutto per reati contro il patrimonio, compresi i cosiddetti reati predatori come furti all’interno del parking sotterraneo della stazione di la Spezia centrale e all’interno della parrocchia Santa Maria Goretti a Valdellora dove aveva manomesso la porta.

In entrambi i casi tramite i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti in entrambe le strutture.

La locale Procura della Repubblica ha quindi emesso un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, dando così modo al personale della Squadra Mobile spezzina di procedere all’arresto della persona che è stata trasferita presso la locale Casa Circondariale.

L’uomo dovrà scontare una pena determinata in: anni 4, mesi 5, giorni 23 di reclusione e mesi 2, giorni 20 di arresto oltre al pagamento di 1.333,00 euro di multa.