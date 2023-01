Genova – Nevicata in corso dalla scorsa notte nella zona tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto, sull’autostrada A7 Genova – Milano.

Al momento non si segnalano particolari problematiche ma occorre prestare la massima prudenza alla guida e avere in auto le catene da neve.

Possibili peggioramenti nelle prossime ore con disagi crescenti.

Fiocchi anche sulla A26 Voltri – Gravellona Toce dove i disagi sono presenti ma per i lavori in corso.

notizia in aggiornamento