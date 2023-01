Genova – E’ stata fermata per controlli e sottoposta a fermo amministrativo per problemi alla sicurezza della navigazione la nave battente bandiera panamense che si era inclinata mentre caricava ecoballe a Ponte Canepa, nel porto.

La Guardia costiera, anche a seguito dell’incidente, ha ispezionato la nave trovando alcune irregolarità e carenze tecniche e amministrative, Dall’esito è scattato il fermo amministrativo e il capitano della nave non potrà partire sino a quando l’armatore non avrà adempiuto alle prescrizioni di sicurezza che potrebbero aver bisogno di lavori a bordo.

“La nave – spiega la Guardia Costiera – è gestita da una società con sede in Turchia, nel corso delle precedenti ispezioni Port State Control non aveva palesato particolari problematiche, tanto che non risultava tra quelle da sottoporre prioritariamente ad ispezione secondo il sistema di targeting europeo”.

I controlli a bordo hanno quindi riguardato anche altri settori facendo emergere una ventina di irregolarità che ora dovranno essere risolte prima di poter ripartire per il viaggio verso la Bulgaria dove le ecoballe erano dirette.