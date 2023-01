Noli (Savona) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave per l’incendio divampato in un casolare della frazione Ganduglia, nel comune di Noli.

Le fiamme sono divampate intorno alle 5 ed è stato lo stesso proprietario dello stabile a chiamare i vigili dal fuoco dopo essersi svegliato per il forte odore di bruciato.

All’arrivo dei pompieri le fiamme si erano già propagate ad un magazzino dove era custodita una vettura che ha subito danni per il rogo.

L’incendio è stato domato e sono partite le operazioni di bonifica e di accertamento dell’origine delle fiamme.

Non si registrano feriti.

(Foto di Archivio)