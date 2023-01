Ceriale (Savona) – Ricerche in mare senza esito, al largo della costa di Ceriale, a seguito dell’allarme lanciato nella notte da alcune persone che hanno notato due razzi di segnalazione di emergenza.

I razzi, dalla luce rossa ed usati per le richieste di soccorso in mare, sono stati segnalati alle forze dell’ordine e alla Guardia Costiera che ha subito inviato delle imbarcazioni per le ricerche di eventuali naufraghi o imbarcazioni in difficoltà.

Dopo diverse ore, però, non avendo trovato traccia di emergenze in atto, le pilotine sono tornate al punto di partenza.

Indagini in corso per stabilire se si sia trattato di un errore o di uno stupido scherzo costato migliaia di euro alla collettività.

I responsabili, se individuati, rischiano una denuncia per procurato allarme.