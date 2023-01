Genova – Ancora una segnalazione per la presenza di sostanze oleose per strada, con rischio per auto e moto. Questa volta la segnalazione arriva da via Giacomo Bruzzo, e dalla zona della Rotonda Bertelli, nel quartiere di Bolzaneto.

La polizia locale invita alla massima prudenza percorrendo la strada dove dovrebbero intervenire gli operai comunali per la bonifica.

Si tratta dell’ennesimo caso di perdite di sostanze oleose per strada con grave rischio per la sicurezza, soprattutto di chi viaggia in moto e scooter.