Genova – Saranno le indagini a chiarire la dinamica dell’incidente mortale in cui ha perso la vita ieri Giuseppe Pisano, 56 anni, in un cantiere per la ristrutturazione di una casa in via Pinolla nel quartiere di Bolzaneto.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione per conto di un parente quando, forse per un malore o per una tragica fatalità è scivolato cadendo per diversi metri dall’impalcatura.

Un volo che non gli ha lasciato scampo. Giuseppe Pisano sarebbe deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

A soccorrerlo per primo proprio il parente che stava ristrutturando e che ha subito chiamato il 118 ma all’arrivo dell’ambulanza per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine e gli ispettori del Lavoro che accerteranno se nel cantiere sono state rispettate le misure di sicurezza che dovrebbero evitare proprio questo tipo di incidenti.